Полиция расследует избиение школьницы в Уральске

Одноклассники признались, что травля началась еще в 4 классе из-за лишнего веса девочки и очков, которые она носила. Из-за нападения у школьницы диагностировали сотрясение мозга, ушибы головы, руки и бедра. Однако по просьбе завуча мать девочки сначала забрала заявление из полиции.
На собрании родители обидчиков даже не извинились. Со временем у девочки развилась посттравматическая энцефалопатия, а зрение ухудшилось. После этого мать повторно обратилась в полицию, и девочку направили на судебно-медицинскую экспертизу.
В пресс-службе Департамента полиции ЗКО сообщили, что начато досудебное расследование по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Для рассмотрения подобных случаев с участием СМИ и онлайн-платформ при Министерстве культуры РК создали экспертную группу.