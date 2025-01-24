Полиция расследует избиение школьницы в Уральске

Одноклассники признались, что травля началась еще в 4 классе из-за лишнего веса девочки и очков, которые она носила. Из-за нападения у школьницы диагностировали сотрясение мозга, ушибы головы, руки и бедра. Однако по просьбе завуча мать девочки сначала забрала заявление из полиции.