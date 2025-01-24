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В Новосибирске будут судить директора развлекательного центра за травмы 46 детей

Дети получили ушибы и переломы на горке и батутах.

В Новосибирске будут судить директора семейно-развлекательного центра в Заельцовском районе. Как сообщает СУ СК России по региону, его обвиняют в оказывании услуг, которые не соответствовали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По версии следствия, на горках и батутном комплексе в детском центре не соблюдались требования безопасности. Кроме этого, директор привлёк к проведению занятий по прыжкам на батуте инструкторов-консультантов с низким уровнем теоретической и практической подготовки, не имеющих соответствующей квалификации.

В результате с мая 2021 года по август 2023 года в этом развлекательном центре пострадало 46 детей. Они получили компрессионные переломы позвонков и ушибы.

«В ходе предварительного следствия следователем СК в целях обеспечения гражданского иска на имущество директора организации наложен арест на общую сумму более 14 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточняют в ведомстве.

Екатерина Павлюх