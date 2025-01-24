В Новосибирске будут судить директора развлекательного центра за травмы 46 детей

По версии следствия, на горках и батутном комплексе в детском центре не соблюдались требования безопасности. Кроме этого, директор привлёк к проведению занятий по прыжкам на батуте инструкторов-консультантов с низким уровнем теоретической и практической подготовки, не имеющих соответствующей квалификации.