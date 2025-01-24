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Смертельное ДТП в Барабинском районе: водитель погиб в результате столкновения

Причины аварии сейчас выясняют инспекторы ГАИ.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

В Госавтоинспекции Новосибирской области сообщили о смертельном ДТП, которое произошло в Барабинском районе. В результате столкновения двух автомобилей погиб водитель.

«По предварительным данным, 23 января 2025 года около 00:38 водитель автомобиля “Джак”, мужчина 1977 года рождения, двигаясь из Новосибирска в сторону Омска, на 1181-м километре трассы врезался в стоящий грузовой автомобиль “Вольво” с полуприцепом», — сообщили в ГАИ.

Водитель автомобиля «Джак» скончался в больнице через несколько часов после аварии. По факту ДТП проводится проверка.

Глеб Хаистов