Смертельное ДТП в Барабинском районе: водитель погиб в результате столкновения

В Госавтоинспекции Новосибирской области сообщили о смертельном ДТП, которое произошло в Барабинском районе. В результате столкновения двух автомобилей погиб водитель.
«По предварительным данным, 23 января 2025 года около 00:38 водитель автомобиля “Джак”, мужчина 1977 года рождения, двигаясь из Новосибирска в сторону Омска, на 1181-м километре трассы врезался в стоящий грузовой автомобиль “Вольво” с полуприцепом», — сообщили в ГАИ.
Водитель автомобиля «Джак» скончался в больнице через несколько часов после аварии. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее мы сообщали, что три грузовика и пара легковушек вылетели в кювет на трассе под Новосибирском.
Глеб Хаистов