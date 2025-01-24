Смертельное ДТП в Барабинском районе: водитель погиб в результате столкновения

«По предварительным данным, 23 января 2025 года около 00:38 водитель автомобиля “Джак”, мужчина 1977 года рождения, двигаясь из Новосибирска в сторону Омска, на 1181-м километре трассы врезался в стоящий грузовой автомобиль “Вольво” с полуприцепом», — сообщили в ГАИ.