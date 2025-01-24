Три дома спасли пожарные от пламени в Иркутском районе

В садоводстве «Тихий плес» Иркутского района начался страшный пожар — пламя охватило цоколь двухэтажного дома, а после перекинулось и на оставшуюся часть помещения. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, в этот день дул сильный ветер, а значит, была велика вероятность быстрого распространения огня на рядом стоящие постройки.