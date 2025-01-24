Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три дома спасли пожарные от пламени в Иркутском районе

Причина пожара устанавливается.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В садоводстве «Тихий плес» Иркутского района начался страшный пожар — пламя охватило цоколь двухэтажного дома, а после перекинулось и на оставшуюся часть помещения. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, в этот день дул сильный ветер, а значит, была велика вероятность быстрого распространения огня на рядом стоящие постройки.

— Несмотря на сложившуюся ситуацию, специалистам удалось предотвратить дальнейшее распространение пожара. Из дома самостоятельно эвакуировались люди. К счастью, погибших и пострадавших нет, — уточнили в ведомстве.

Пламя охватило 120 квадратов, его тушили 18 специалистов с помощью шести единиц техники. На данный момент причина произошедшего неизвестна, на месте продолжают работать эксперты.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Ангарска случайно устроил пожар во время газосварочных работ.