Три дома спасли пожарные от пламени в Иркутском районе

В садоводстве «Тихий плес» Иркутского района начался страшный пожар — пламя охватило цоколь двухэтажного дома, а после перекинулось и на оставшуюся часть помещения. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, в этот день дул сильный ветер, а значит, была велика вероятность быстрого распространения огня на рядом стоящие постройки.
— Несмотря на сложившуюся ситуацию, специалистам удалось предотвратить дальнейшее распространение пожара. Из дома самостоятельно эвакуировались люди. К счастью, погибших и пострадавших нет, — уточнили в ведомстве.
Пламя охватило 120 квадратов, его тушили 18 специалистов с помощью шести единиц техники. На данный момент причина произошедшего неизвестна, на месте продолжают работать эксперты.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Ангарска случайно устроил пожар во время газосварочных работ.