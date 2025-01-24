Подростка осудили за лжетерроризм в Казахстане

«В случае, если отправитель ложных сообщений не достиг возраста уголовной ответственности, его родители привлекаются к административной ответственности за непринятие мер по воспитанию детей. В прошлом году такие меры приняты к 6 взрослым. Кроме того, по решению суда к преступнику предъявляется иск по возмещению ущерба, причиненного владельцу объекта посягательства или государству из-за ложного вызова. Размер ущерба может достигать 2 млн тенге. За заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч МРП, а также ограничение либо лишение свободы на 5 лет», — рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента по противодействию экстремизму МВД Азамат Хасенов.