Главе СК РФ Бастрыкину доложат о расследовании избиения подростка в Тольятти

Напомним, сначала один их хулиганов повалил мальчика на дорогу, а сам залез сверху и стал угрожать. В это время вокруг стояла толпа школьников и наблюдала за происходящим. Рядом с нападавшим был подросток с битой в руке. В конце ею ударили лежащего ребенка, и он попал в больницу.