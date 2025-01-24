Главе СК РФ Бастрыкину доложат о расследовании избиения подростка в Тольятти

Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела, которое завели из-за избиения подростка в Тольятти. Об этом сообщили в Следкоме.
— 21 января 2025 года на одной из улиц города двое подростков напали на сверстника и избили его, — рассказали в пресс-службе.
В СУ СК по Самарской области заведено уголовное дело из-за группового хулиганства. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Напомним, сначала один их хулиганов повалил мальчика на дорогу, а сам залез сверху и стал угрожать. В это время вокруг стояла толпа школьников и наблюдала за происходящим. Рядом с нападавшим был подросток с битой в руке. В конце ею ударили лежащего ребенка, и он попал в больницу.