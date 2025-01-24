У браконьера в Приморье изъяли шкуру тигра и 12 лап медведей

«В городе Находка Приморского края в используемом иностранным гражданином нежилом строении обнаружены и изъяты шкура амурского тигра, 12 лап медведя и другие фрагменты диких животных, а также более 2 000 экземпляров трепанга Дальневосточного в сушеном виде», — говорится в сообщении ЦОС.