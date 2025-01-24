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У браконьера в Приморье изъяли шкуру тигра и 12 лап медведей

В Приморском крае пограничники регионального управления ФСБ России изъяли у браконьера шкуру амурского тигра и лапы медведей. Браконьер является иностранным гражданином, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В городе Находка Приморского края в используемом иностранным гражданином нежилом строении обнаружены и изъяты шкура амурского тигра, 12 лап медведя и другие фрагменты диких животных, а также более 2 000 экземпляров трепанга Дальневосточного в сушеном виде», — говорится в сообщении ЦОС.

Согласно заключению экспертов центра «Амурский тигр», браконьер нанес природным ресурсам Российской Федерации ущерб, который превышает 3 миллиона рублей.

Против иностранца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ или охраняемым международными договорами РФ).

флора и фауна