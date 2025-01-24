Пламя уничтожило гараж вместе с автомобилем в Нововаршавке

Ранним утром в пятницу, 24 января, в Нововаршавке вспыхнул гараж с автомобилем внутри. Машина сгорела дотла и не подлежит восстановлению, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Пламя охватило кровлю гаража, потолочное перекрытие, автомобиль и вещи на площади 50 кв.м. Огонь тушили шесть сотрудников МЧС и две единицы техники. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение в 05:10.
Причины пожара и размер ущерба сейчас устанавливают дознаватели МЧС.
Ранее мы сообщали, что на юге Омской области дотла сгорела легковушка, припаркованная у дороги.