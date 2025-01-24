В Самарской области вынесли приговор мужчине, напавшему на судебного пристава

В Самарской области местный житель напал на судебного пристава. На него завели уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти и уже вынесли приговор. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Самарской области.
«Сначала мужчина начал вести себя агрессивно, громко и грубо выражать свое недовольство. На шум вышла начальник отделения. Чтобы установить личность посетителя, она взяла со стола его паспорт и вызвала бурную реакцию», — рассказали в пресс-службе.
Схватив сотрудницу за руку, мужчина несколько раз ударил ее. Из-за этого судебный пристав потеряла равновесие и упала на пол, получив сотрясение головного мозга. На хулигана завели уголовное дело.
Суд решил признать мужчину виновным. Ему назначили лишение свободы на два года условно.