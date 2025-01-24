В Таганроге водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Авария произошла около дома № 8 по улице Яблочкина. Предварительно установлено, что неизвестный водитель под управлением автомобиля белого цвета наехал на ребенка на регулируемом пешеходном переходе. После этого автомобилист покинул место ДТП.
Ребенок пострадал и был доставлен в больницу. Характер травм и степень их тяжести не сообщаются.
Сейчас водителя разыскивают. Госавтоинспекция просит очевидцев ДТП предоставить какую-либо информацию о произошедшем в дежурную часть управления МВД по Таганрогу.