Следствие просит продлить арест замкомандующего Ленинградским округом

По данным следствия, занимая ранее должность руководителя департамента ресурсного обеспечения министерства обороны Российской Федерации и отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных сил Российской Федерации, Муминджанов способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Минобороны, в том числе на территорию проведения СВО, на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За совершение указанного содействия он получил взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 миллионов рублей.