Мошенники обманули пенсионерку из Тольятти, которая пыталась накопить на свадебный подарок сыну

Откликнувшись на одно из объявлений в интернете, пожилая женщина получила положительный ответ в мессенджере. В переписке с будущим руководителем ей предложили заполнить анкету и предоставить банковские реквизиты для оформления в отделе кадров. «Работодатель» объяснил это тем, что компания работает онлайн и приезжать для заключения трудового договора не обязательно.