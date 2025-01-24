Мошенники обманули пенсионерку из Тольятти, которая пыталась накопить на свадебный подарок сыну

66-летняя жительница Тольятти решила подкопить на свадебный подарок сыну. Для этого она запланировала найти подработку на пенсии.
Откликнувшись на одно из объявлений в интернете, пожилая женщина получила положительный ответ в мессенджере. В переписке с будущим руководителем ей предложили заполнить анкету и предоставить банковские реквизиты для оформления в отделе кадров. «Работодатель» объяснил это тем, что компания работает онлайн и приезжать для заключения трудового договора не обязательно.
Перейдя по предложенной ссылке для заполнения данных, после введения банковских реквизитов, на телефон пенсионерки поступило смс с кодом для подтверждения. Пенсионерка отправила комбинацию, после чего с нее списали свыше 80 тыс.рублей. Она попробовала написать работодателю в чат о случившемся, но оказалась в «черном списке».
Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.