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Мошенники обманули пенсионерку из Тольятти, которая пыталась накопить на свадебный подарок сыну

Пенсионерка из Тольятти потеряла более 80 тысяч рублей из-за махинаций мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

66-летняя жительница Тольятти решила подкопить на свадебный подарок сыну. Для этого она запланировала найти подработку на пенсии.

Откликнувшись на одно из объявлений в интернете, пожилая женщина получила положительный ответ в мессенджере. В переписке с будущим руководителем ей предложили заполнить анкету и предоставить банковские реквизиты для оформления в отделе кадров. «Работодатель» объяснил это тем, что компания работает онлайн и приезжать для заключения трудового договора не обязательно.

Перейдя по предложенной ссылке для заполнения данных, после введения банковских реквизитов, на телефон пенсионерки поступило смс с кодом для подтверждения. Пенсионерка отправила комбинацию, после чего с нее списали свыше 80 тыс.рублей. Она попробовала написать работодателю в чат о случившемся, но оказалась в «черном списке».

Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.