Ограничения на полеты ввели еще в одном аэропорту России

Двумя часами ранее полеты ограничили в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова.
В Татарстане, Самарской и Саратовской областях действует опасность атаки беспилотников.
Помимо вышеперечисленных аэропортов, ограничения также вводились в московских Внуково, Домодедово и Жуковском. В двух последних они действовали около двух часов, во Внуково — меньше часа.
По данным Минобороны, в ночь на 24 января над 13 российскими регионами был перехвачен и уничтожен 121 беспилотник. Дроны атаковали Московскую, Брянскую, Рязанскую, Курскую, Саратовскую, Ростовскую, Белгородскую, Воронежскую, Тульскую, Орловскую, Липецкую области, а также Москву и Крым.