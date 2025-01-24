Пропаганда терроризма и вербовка: КНБ задержал 4 подозреваемых

22 января Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры в городах Астана и Косшы Акмолинской области задержано 4 граждан Казахстана. Они подозреваются в пропаганде терроризма, организации и участии в экстремистской деятельности, а также вербовке новых сторонников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.