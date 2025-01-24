В Ташкентской области обнаружили подпольную типографию по производству фальшивых денег

Задержанным оказался 31-летний житель Чирчика. Он был пойман с поличным при попытке продать поддельные деньги за 3 000 долларов. В ходе обыска у него были обнаружены две алюминиевые формы, бумажные обертки и пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки фальшивых купюр.