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В Ташкентской области обнаружили подпольную типографию по производству фальшивых денег

Vaib.uz (Узбекистан. 24 января). Эта история началась с того, что в Бухарской области сотрудники правоохранительных органов задержали фальшивомонетчика, который пытался сбыть свыше 130 миллионов поддельных сумов.

Однако преступник решил подойти к делу творчески — чтобы не привлекать внимания, он не стал подделывать самые востребованные купюры номиналом 200 000 и 100 000 сумов, а выбрал купюры по 20 000 сумов.

Задержанным оказался 31-летний житель Чирчика. Он был пойман с поличным при попытке продать поддельные деньги за 3 000 долларов. В ходе обыска у него были обнаружены две алюминиевые формы, бумажные обертки и пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки фальшивых купюр.

Следствие вывело на подпольную типографию

Во время допроса злоумышленник признался, что приобрел поддельные деньги у жителя Ахангаранского района Ташкентской области. Следователи оперативно продолжили работу и задержали 27-летнего организатора незаконного бизнеса. Выяснилось, что он совместно со своим сообщником наладил производство фальшивых купюр различных номиналов в арендованной квартире в одном из многоквартирных домов Ахангарана.

Во время обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили цветной принтер, поддельные купюры на сумму 28,3 миллиона сумов, станок для нарезки купюр, различные виды лент, бумажные обертки и пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки фальшивых денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 176 Уголовного кодекса (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

На данный момент продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению других фальшивых купюр, попавших в оборот, а также установлению всех обстоятельств преступления.

Следите за обновлениями, чтобы узнать новые подробности этого резонансного дела.