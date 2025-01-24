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20 пожаров ликвидировали за сутки свердловские спасатели

В результате возгораний никто не пострадал.

На Среднем Урале за минувшие сутки ликвидировали 20 пожаров, больше половины из которых случились в жилом секторе. Пострадавших в результате пожаров нет, сообщили в региональном МЧС.

Крупны пожар произошел накануне в поселке Нейво-Шайтанский под Алапаевском, где на улице Павших Героев сгорели частный жилой дом, надворные постройки, баня и легковой автомобиль. Пожар на площади 236 квадратных метров ликвидировали за 2 часа 11 спасателей на четырех спецмашинах.

В поселке Белоярский на улице Ленина огонь повредил частный жилой дом на площади 48 квадратных метров. На месте работали 9 спасателей и 3 единицы техники.

В Нижнем Тагиле на проспекте Вагоностроителей на площади 6 «квадратов» горела оконная рама в подъезде на последнем этаже четырехэтажного жилого дома. На место выезжали 6 пожарных на двух единицах техники, они потушили возгорание за две минуты.

В Екатеринбурге горело неэксплуатируемое здание на площади 100 квадратных метров на улице Пехотинцев, пожар ликвидировали 20 спасателей на шести спецмашинх за 57 минут.

В Ирбите на улице Маяковского горели перекрытие и перегородки в квартире на первом этаже двухэтажного муниципального жилого дома. Пожар на площади 5 квадратных метров потушили за 26 минут 9 сотрудников МЧС и 2 единицы техники.

пожары