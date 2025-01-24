20 пожаров ликвидировали за сутки свердловские спасатели

В Нижнем Тагиле на проспекте Вагоностроителей на площади 6 «квадратов» горела оконная рама в подъезде на последнем этаже четырехэтажного жилого дома. На место выезжали 6 пожарных на двух единицах техники, они потушили возгорание за две минуты.