В Новосибирске арестовали имущество директора центра, где пострадали 46 детей

«В ходе предварительного следствия следователем СК в целях обеспечения гражданского иска на имущество директора организации наложен арест на общую сумму более 14 млн рублей», — сообщили в управлении СК РФ по Новосибирской области.
В период с 2021 по 2023 год в батутном комплексе и на горке в центре 46 детей в возрасте от 2 до 12 лет получили компрессионные переломы позвонков и ушибы из-за несоблюдения требований безопасности, неквалифицированных инструкторов и небезопасного оборудования. Кириченко обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованием безопасности детей (п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
В ходе расследования дела были проанализированы результаты около 50 различных судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, технические. Объем уголовного дела составил 22 тома.