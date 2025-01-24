В Новосибирске арестовали имущество директора центра, где пострадали 46 детей

В период с 2021 по 2023 год в батутном комплексе и на горке в центре 46 детей в возрасте от 2 до 12 лет получили компрессионные переломы позвонков и ушибы из-за несоблюдения требований безопасности, неквалифицированных инструкторов и небезопасного оборудования. Кириченко обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованием безопасности детей (п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).