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В Новосибирске арестовали имущество директора центра, где пострадали 46 детей

НОВОСИБИРСК, 24 января. /ТАСС/. Арест наложен на имущество Константина Кириченко — директора новосибирского семейно-развлекательного центра «Веселый остров», где были травмированы 46 детей, сообщили в региональной прокуратуре и следственном управлении СК России.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе предварительного следствия следователем СК в целях обеспечения гражданского иска на имущество директора организации наложен арест на общую сумму более 14 млн рублей», — сообщили в управлении СК РФ по Новосибирской области.

В период с 2021 по 2023 год в батутном комплексе и на горке в центре 46 детей в возрасте от 2 до 12 лет получили компрессионные переломы позвонков и ушибы из-за несоблюдения требований безопасности, неквалифицированных инструкторов и небезопасного оборудования. Кириченко обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованием безопасности детей (п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

В ходе расследования дела были проанализированы результаты около 50 различных судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, технические. Объем уголовного дела составил 22 тома.