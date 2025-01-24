В Уфе мужчина ранил другого ножом на почве ревности

УФА, 24 янв — РИА Новости. Полиция ищет уфимца, который ранил ножом другого на почве ревности, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
В соцсетях публикуют видео инцидента, снятое очевидцем из окна дома. По кадрам видно, что в ночное время во дворе среди припаркованных автомобилей несколько мужчин устроили потасовку. На следующих кадрах — один мужчина лежит на снегу, а другие участники драки уезжают на машине. Сообщается, что ножевое ранение получили двое мужчин.
«Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции № 3 УМВД России по городу Уфе. По предварительным данным, конфликт произошел на почве ревности. Личность нападавшего установлена, полицейскими принимаются меры по установлению его местонахождения», — рассказали РИА Новости в пресс-службе башкирской полиции.