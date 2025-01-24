Полицейские Тольятти задержали женщину с четырьмя свертками наркотиков

В Тольятти полицейские задержали женщину, подозреваемую в торговле наркотиками. Оперативники узнали, что 37-летняя местная жительница может быть связана с незаконным оборотом запрещенных веществ. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские при обыске у нее дома нашли четыре свертка с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что изъятое является наркотиками. Безработная жительница призналась, что купила наркотики через интернет с целью их дальнейшей продажи. Ранее она уже имела проблемы с законом.
В отношении нее завели уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Сейчас полиция расследует, как наркотики попадали в регион и кто еще может быть причастен к преступной деятельности.