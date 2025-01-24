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В аэропорту Уфы задержали четыре рейса после введения ограничений

УФА, 24 января. /ТАСС/. Три рейса на вылет и один на прилет задерживаются в аэропорту Уфы из-за временных ограничений, следует из онлайн-табло аэропорта.

Источник: РИА "Новости"

На вылет задержаны рейсы в Новый Уренгой, Казань и Самарканд. Также задержан вылет из Иркутска в Уфу авиакомпании НордСтар, указано на табло.

Временные ограничения продолжают действовать в аэропортах Казани и Нижнекамска.