В аэропорту Уфы задержали четыре рейса после введения ограничений

На вылет задержаны рейсы в Новый Уренгой, Казань и Самарканд. Также задержан вылет из Иркутска в Уфу авиакомпании НордСтар, указано на табло.
Временные ограничения продолжают действовать в аэропортах Казани и Нижнекамска.
УФА, 24 января. /ТАСС/. Три рейса на вылет и один на прилет задерживаются в аэропорту Уфы из-за временных ограничений, следует из онлайн-табло аэропорта.
На вылет задержаны рейсы в Новый Уренгой, Казань и Самарканд. Также задержан вылет из Иркутска в Уфу авиакомпании НордСтар, указано на табло.
Временные ограничения продолжают действовать в аэропортах Казани и Нижнекамска.