В Германии женщину обвинили в незаконной продаже российской недвижимости

В сентябре 2021 года состоялась сделка по продаже недвижимости в берлинском районе Лихтенберг: один объект был приобретен у обвиняемой за €5,2 млн, три других — за €8,8 млн. После этого женщина планировала продать еще три участка земли в берлинских районах Митте и Шенеберг, а также в городе Кёнигс-Вустерхаузен. Поддельные документы для заключения сделок уже были готовы, однако сама продажа не состоялась из-за начала военной операции на Украине.