20 человек эвакуировали из отеля на Социалистической улице из-за пожара

К слову, ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала о дебошире, который пытался прорваться через охрану базы отдыха в Приозерске. При этом он не являлся гостем комплекса. Однако справедливый отказ сотрудника вызвал агрессивную реакцию — он вытащил нож и начал им размахивать. Позже в его рюкзаке обнаружили целый арсенал подозрительных вещей.