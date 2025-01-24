20 человек эвакуировали из отеля на Социалистической улице из-за пожара

Ранее утро 24 января заставило понервничать персонал и постояльцев отеля, расположенного в доме 16, Литера А, на Социалистической улице. Поводом для этого стало серьезное возгорание. Уже в 05:17 на адрес оперативно вызвали спасателей. Оказалось, что огонь вспыхнул в подсобке заведения, из-за чего обстановка горела на площади шести квадратных метров. О подробностях происшествия сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.
— Из опасной зоны эвакуировали 20 человек. Информация о пострадавших не поступала, — рассказали в ведомстве.
Усмирить языки пламени удалось в 06:08 силами 15 человек. Что стало причиной пожара, уточняется.
К слову, ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала о дебошире, который пытался прорваться через охрану базы отдыха в Приозерске. При этом он не являлся гостем комплекса. Однако справедливый отказ сотрудника вызвал агрессивную реакцию — он вытащил нож и начал им размахивать. Позже в его рюкзаке обнаружили целый арсенал подозрительных вещей.