В населенных пунктах Красноярского края восстановили электроснабжение

«Накануне из-за сильных порывов ветра возникла аварийная ситуация на сетях электроснабжения в 27 муниципальных образованиях, 124 населенных пунктах. Временное ограничение энергоснабжения затронуло свыше 42 850 тыс. человек, 13 437 жилых домов, 134 социальных объекта. В настоящий момент электроснабжение восстановлено. Прокуратура даст оценку соблюдению нормативных сроков устранения аварийной ситуации, содержанию объектов электросетевого хозяйства», — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, пострадавших из-за сильного ветра в регионе нет. «Повреждена кровля мастерских КГБПОУ “Канский техникум”. Вопрос о перерасчете гражданам платежей за временное ограничение электрической энергии остается на прокурорском контроле», — отметили в прокуратуре.
В ночь на 23 января в населенных пунктах Красноярского края из-за сильного ветра было введено ограничение электроснабжения. Первоначально сообщалось, что без электричества остались более 23 тыс. человек. По данным на 23 января, на ликвидации аварии работали 86 бригад и 109 единиц техники. Также из-за сильного ветра были перекрыты участки федеральной трассы «Сибирь» и региональных дорог, отменены пассажирские автобусные рейсы.