В населенных пунктах Красноярского края восстановили электроснабжение

В ночь на 23 января в населенных пунктах Красноярского края из-за сильного ветра было введено ограничение электроснабжения. Первоначально сообщалось, что без электричества остались более 23 тыс. человек. По данным на 23 января, на ликвидации аварии работали 86 бригад и 109 единиц техники. Также из-за сильного ветра были перекрыты участки федеральной трассы «Сибирь» и региональных дорог, отменены пассажирские автобусные рейсы.