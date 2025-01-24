И.о. директора Башкирского агропромколледжа заключили под стражу

Уфимский районный суд заключил под стражу и.о. директора Башкирского агропромышленного колледжа Фината Биккузина. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
По версии следствия, руководитель ссуза получил взятку в сумме 15 тыс. руб. За эти деньги он обещал общее покровительство по службе, а также включение в списки на премии. В случае отказа грозил сотрудникам неприятностями на службе, то есть занимался вымогательством. Также Биккузину предъявлено обвинение по четырем преступлениям: за получение взятки в виде денег за общее покровительство по службе в сумме, не превышающей 10 тыс. руб.
Обвинение предъявлено по ч.1 ст. 291.2 УК РФ, п. «б» ч.5 ст. 290 УК РФ, ч.1 ст. 291.2 УК РФ, ч.1 ст. 291.2 УК РФ, ч.1 ст. 291.2 УК РФ.
Финат Биккузин останется по стражей до 20 марта 2025 года.