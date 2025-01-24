И.о. директора Башкирского агропромколледжа заключили под стражу

По версии следствия, руководитель ссуза получил взятку в сумме 15 тыс. руб. За эти деньги он обещал общее покровительство по службе, а также включение в списки на премии. В случае отказа грозил сотрудникам неприятностями на службе, то есть занимался вымогательством. Также Биккузину предъявлено обвинение по четырем преступлениям: за получение взятки в виде денег за общее покровительство по службе в сумме, не превышающей 10 тыс. руб.