В Челябинской области осудили мобилизованного за оставление части в ДНР

ЧЕЛЯБИНСК, 24 января. /ТАСС/. Магнитогорский гарнизонный военный суд признал мобилизованного из Челябинской области мужчину виновным в том, что весной 2024 года он не вернулся из отпуска в свою часть в Донецкой Народной Республике (ДНР). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, сообщили журналистам в пресс-службе суда.