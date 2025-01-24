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В Челябинской области осудили мобилизованного за оставление части в ДНР

ЧЕЛЯБИНСК, 24 января. /ТАСС/. Магнитогорский гарнизонный военный суд признал мобилизованного из Челябинской области мужчину виновным в том, что весной 2024 года он не вернулся из отпуска в свою часть в Донецкой Народной Республике (ДНР). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Источник: РИА "Новости"

«Военнослужащий признан виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца в период мобилизации). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима», — сказали в пресс-службе.

По данным суда, мужчина был призван на службу в рамках мобилизации, весной 2024 года получил отпуск. Не имея уважительных причин, из отпуска он не вернулся, проживая в разных населенных пунктах Челябинской области до задержания полицией 14 сентября 2024 года.