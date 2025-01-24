В Челябинской области осудили мобилизованного за оставление части в ДНР

«Военнослужащий признан виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца в период мобилизации). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима», — сказали в пресс-службе.
По данным суда, мужчина был призван на службу в рамках мобилизации, весной 2024 года получил отпуск. Не имея уважительных причин, из отпуска он не вернулся, проживая в разных населенных пунктах Челябинской области до задержания полицией 14 сентября 2024 года.