В Челябинске в лобовом ДТП пострадали 3 человека

По предварительным данным, утром 24 января на Троицком тракте произошло столкновение Kia Rio и Renault Duster.
В результате ДТП получили телесные повреждения оба водителя, одному 24 года, второму 29 лет, а также 24-летняя пассажирка Kia Rio, уточнили в Госавтоинспекции.
По данным регионального Главка МЧС, сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона и коллеги из областной Поисково-спасательной службы деблокировали одного из пострадавших.
«В результате аварии в медицинское учреждение направлены три человека с различными травмами», — отметили в чрезвычайном ведомстве.