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В Челябинске в лобовом ДТП пострадали 3 человека

В Челябинске три человека получили серьезные травмы в лобовом ДТП, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По предварительным данным, утром 24 января на Троицком тракте произошло столкновение Kia Rio и Renault Duster.

В результате ДТП получили телесные повреждения оба водителя, одному 24 года, второму 29 лет, а также 24-летняя пассажирка Kia Rio, уточнили в Госавтоинспекции.

По данным регионального Главка МЧС, сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона и коллеги из областной Поисково-спасательной службы деблокировали одного из пострадавших.

«В результате аварии в медицинское учреждение направлены три человека с различными травмами», — отметили в чрезвычайном ведомстве.