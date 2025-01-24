В США арестовали мужчину, перелезшего стену поместья Трампа

По словам источника издания, нынешний президент США всегда был человеком, «который решает свои дела на поле для гольфа». В 2017 году, во время первого срока на посту главы государства, он даже приглашал на игру действовавшего на тот момент премьер-министра Японии Синдзо Абэ.