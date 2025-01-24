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В Омске из-за аварии без тепла остались 39 многоквартирных домов

ОМСК, 24 января. /ТАСС/. Авария на тепловых сетях произошла в 20-градусные морозы в Октябрьском округе Омска. Как сообщила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова, без отопления и горячего водоснабжения остались 44 объекта, включая 39 многоквартирных домов.

Источник: AP 2024

«Прокуратура Октябрьского округа г. Омска контролирует устранение коммунальной аварии, произошедшей сегодня в ночное время у д. 25 по пр. Космический в г. Омске. Без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались 44 объекта, в том числе 39 многоквартирных жилых домов, 4 учреждения образования и 1 административное здание», — сказала Булихова.

В настоящий момент в Омске минус 21 градус. В октябре 2024 года в «Тепловой компании», по трубопроводам которой обеспечивается теплоснабжение города, сообщили, что физический износ сетей города превысил 70%, а аварийность за год выросла на 30%. Усугубляет ситуацию нехватка кадров и финансов.

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