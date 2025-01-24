В Омске из-за аварии без тепла остались 39 многоквартирных домов

«Прокуратура Октябрьского округа г. Омска контролирует устранение коммунальной аварии, произошедшей сегодня в ночное время у д. 25 по пр. Космический в г. Омске. Без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались 44 объекта, в том числе 39 многоквартирных жилых домов, 4 учреждения образования и 1 административное здание», — сказала Булихова.