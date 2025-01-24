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Уфимец набросился с ножом на нового парня бывшей возлюбленной

Житель Уфы напал с ножом на нового мужчину своей бывшей.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 24 января, в Уфе произошла поножовщина. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба МВД Башкирии.

Инцидент произошел во дворе дома № 39 по улице Айская. Молодой человек приехал к бывшей девушке и из-за ревности ранил ножом ее нового друга. Сообщение по факту происшествия зарегистрировали в отделе полиции № 3. Личность нападавшего установлена, полицейские ведут розыск.

Как сообщили «КП-Уфа» в Министерстве здравоохранения Башкирии, пострадавшего мужчину доставили в Больницу скорой медицинской помощи.

— Пациента после осмотра отпустили на амбулаторное лечение — поведали в ведомстве.

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