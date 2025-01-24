Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородка попала в реанимацию после удара током при посадке в троллейбус

Женщина схватилась за поручни.

Источник: Живем в Нижнем

Жительница Дзержинска попала в реанимацию после удара током при посадке в троллейбус. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати».

Женщина хотела сесть в общественный транспорт и едва не погибла. Схватившись за поручни, она получила ожог руки, нарушение двигательных функций. Спас пенсионерку мужчина: он оттащил пострадавшую. При этом водитель никак не отреагировал на случившееся.

Главный инженер МУП «Экспресс» Василий Макаров заявил, что бабушке будет оказана вся необходимая помощь.

«Мы получили информацию от диспетчера о том, что в троллейбусе превышен ток утечки. Мы стразу выяснили и по “Глонассу” определили, какой троллейбус, и он был снят с линии. Идет служебное расследование. Причина выясняется», — сказал он.

Сейчас водитель отстранен от работы. Уточняется, что в полиции также проводят проверку.

Ранее мы писали, что глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад после высадки школьницы из автобуса на Бору.

несчастный случай