Нижегородка попала в реанимацию после удара током при посадке в троллейбус

Жительница Дзержинска попала в реанимацию после удара током при посадке в троллейбус. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати».
Женщина хотела сесть в общественный транспорт и едва не погибла. Схватившись за поручни, она получила ожог руки, нарушение двигательных функций. Спас пенсионерку мужчина: он оттащил пострадавшую. При этом водитель никак не отреагировал на случившееся.
Главный инженер МУП «Экспресс» Василий Макаров заявил, что бабушке будет оказана вся необходимая помощь.
«Мы получили информацию от диспетчера о том, что в троллейбусе превышен ток утечки. Мы стразу выяснили и по “Глонассу” определили, какой троллейбус, и он был снят с линии. Идет служебное расследование. Причина выясняется», — сказал он.
Сейчас водитель отстранен от работы. Уточняется, что в полиции также проводят проверку.
Ранее мы писали, что глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад после высадки школьницы из автобуса на Бору.