Пляжи Анапы восстановят к лету 2026 года после разлива мазута

Для восстановления порядка 280 га пляжных территорий потребуется привезти около 840 тыс. куб. м песка — почти в четыре раза больше, чем было вывезено загрязненного грунта. Новый песок будут доставлять из месторождений кварцевого песка вблизи Анапы, уже определены три приоритетных точки.