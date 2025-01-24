С площадки временного хранения в Анапе вывезли более 265 т песка с мазутом

Мы писали, для Кубани выделят 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива мазута. В ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным глава Минприроды РФ Александр Козлов отметил, что в Краснодарском крае необходимо восстановить 289 га пляжей, а также завести туда 840 тыс. куб.м чистого песка.