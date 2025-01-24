С площадки временного хранения в Анапе вывезли более 265 т песка с мазутом

Вывозить нефтепродукты на утилизацию с временной площадки в хуторе Воскресенском начали утром 23 января. Работа самосвалов и крупнотоннажных грузовиков продолжалась до поздней ночи.
Ранее сюда с пляжей привезли более 133 тонн замазученного грунта.
Напомним, в первую очередь спецтехнику наполняют грунтом и мешками с максимальной концентрацией нефтепродуктов. Это отходы, которые собирали в первые дни ликвидации ЧС.
Мы писали, для Кубани выделят 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива мазута. В ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным глава Минприроды РФ Александр Козлов отметил, что в Краснодарском крае необходимо восстановить 289 га пляжей, а также завести туда 840 тыс. куб.м чистого песка.