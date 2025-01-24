Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина погиб при пожаре в доме на Проспекте Ильича в Нижнем Новгороде

Объявлена ликвидация открытого горения на площади 25 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

Страшный пожар произошёл утром в Нижнем Новгороде — на Проспекте Ильича в одном из жилых омов неожиданно загорелась квартира. Внутри был обнаружен труп. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожарные привлекались по рангу пожара 1БИС — одна из самых высоких категорий по сложности. В результате ЧП погиб мужчина, сейчас его личность устанавливается.

Открытое горение на площади 25 квадратных метров ликвидировано. Работы продолжаются.

Напомним, что странный инцидент произошёл в Дзержинске — в одном из многоквартирных домов на проспекте Ленина взорвавшийся аэрозольный баллончик уничтожил мусоропровод. Благодаря своевременному вмешательству пожарных из подъезда были эвакуированы 13 человек, среди которых двое детей.

пожары
МЧС