Мужчина погиб при пожаре в доме на Проспекте Ильича в Нижнем Новгороде

Страшный пожар произошёл утром в Нижнем Новгороде — на Проспекте Ильича в одном из жилых омов неожиданно загорелась квартира. Внутри был обнаружен труп. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожарные привлекались по рангу пожара 1БИС — одна из самых высоких категорий по сложности. В результате ЧП погиб мужчина, сейчас его личность устанавливается.
Открытое горение на площади 25 квадратных метров ликвидировано. Работы продолжаются.
Напомним, что странный инцидент произошёл в Дзержинске — в одном из многоквартирных домов на проспекте Ленина взорвавшийся аэрозольный баллончик уничтожил мусоропровод. Благодаря своевременному вмешательству пожарных из подъезда были эвакуированы 13 человек, среди которых двое детей.