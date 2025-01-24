Мужчина погиб при пожаре в доме на Проспекте Ильича в Нижнем Новгороде

Напомним, что странный инцидент произошёл в Дзержинске — в одном из многоквартирных домов на проспекте Ленина взорвавшийся аэрозольный баллончик уничтожил мусоропровод. Благодаря своевременному вмешательству пожарных из подъезда были эвакуированы 13 человек, среди которых двое детей.