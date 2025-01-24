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После ДТП под Волгоградом 11 человек остаются в больнице

ВОЛГОГРАД, 24 янв — РИА Новости. Одиннадцать человек, в том числе 10 детей, остаются в больницах после ДТП со школьным автобусом под Волгоградом, один пациент — в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

В четверг около 14.00 мск на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус с детьми. По данным полиции, один ребенок погиб. По информации комитета здравоохранения региона, еще десять детей и один взрослый госпитализированы. Всего в автобусе находились около 20 детей. Возбуждено уголовное дело.

«На текущий момент на лечении находятся 11 пострадавших в ДТП в Октябрьском районе. В волгоградской больнице № 7 медицинскую помощь получают 10 детей, один взрослый продолжает лечение в больнице № 15», — сообщает администрация области.

По информации властей, один пациент находится в тяжелом состоянии, восемь — в средней степени тяжести, двое — лёгкой степени тяжести.

здоровье