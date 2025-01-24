Что известно о самой массовой атаке БПЛА на российские регионы с начала года

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 121 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над 13 российскими регионами, сообщили в Минобороны. Это самая массовая атака вне зоны специальной военной операции с начала 2025 года.