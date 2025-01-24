Что известно о самой массовой атаке БПЛА на российские регионы с начала года

ТАСС собрал основное о последствиях.
Сообщение Минобороны
- Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, 37 беспилотников уничтожили над Брянской областью, 20 — над Рязанской, по 17 — над Курской и Саратовской, семь — над Ростовской, по шесть — над Московской и Белгородской, три — над Воронежской, по два — над Тульской, Орловской и Липецкой областями, а также по одному — над Крымом и Москвой.
- Позже Минобороны сообщило об уничтожении утром трех дронов над Ленинградской областью.
Последствия атаки
- Обломки сбитого БПЛА попали в частный дом в Рязани. Возникший в результате этого пожар потушен, пострадавших нет, сообщил глава региона Павел Малков.
- Последствия попадания обломков беспилотника на территорию одного из предприятий, по предварительной информации, ликвидируют в Рязанской области, сообщили в оперштабе региона. Пострадавших нет.
- В результате падения обломков дрона пострадали четыре домовладения в Курске, сообщил мэр Игорь Куцак.
- Он также добавил, что на одной из улиц города повреждены электропровода. Часть абонентов была отключена от электричества.
Работа аэропортов
- Временные ограничения вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова и Уфы, сообщили в пресс-службе Росавиации.