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В Прикамье из-за массового ДТП перекрыли трассу Пермь — Екатеринбург

ПЕРМЬ, 24 января. /ТАСС/. Трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за массового ДТП на 59-м км автодороги, путей объезда нет. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края.

Источник: РИА "Новости"

«Госавтоинспекция Пермского края информирует автомобилистов о временном ограничении движения для всех видов транспорта на 59-м км автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь подъезд к п. Ачит» в направлении г. Перми в связи с массовым ДТП", — сообщили в ведомстве, добавив, что в аварии никто не пострадал.

По данным Госавтоинспекции Прикамья, на месте ДТП работают сотрудники ведомства, по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По информации местных СМИ, на трассе столкнулись 12 автомобилей.