В Прикамье из-за массового ДТП перекрыли трассу Пермь — Екатеринбург

«Госавтоинспекция Пермского края информирует автомобилистов о временном ограничении движения для всех видов транспорта на 59-м км автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь подъезд к п. Ачит» в направлении г. Перми в связи с массовым ДТП", — сообщили в ведомстве, добавив, что в аварии никто не пострадал.