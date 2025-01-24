Медики рассказали о состоянии 11 пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом

Утром 24 января медики рассказали о состоянии 11 пострадавших в ДТП со школьным автобусом, которое произошло накануне в Октябрьском районе Волгоградской области. В тяжелом состоянии один из 10 детей в возрасте от 8 до 15 лет.
— Из 11 пациентов состояние одного остается тяжелым, у восьмерых — средней степени тяжести, у двоих — легкой степени тяжести, — рассказали в региональной рабочей группе и областном комитете здравоохранения.
10 раненых детей перевезли в больницу № 7 Волгограда. Получивший травмы пассажир столкнувшейся с автобусом иномарки продолжает лечение в больнице № 15. Ситуация на личном контроле губернатора Андрея Бочарова. Следователи продолжают расследование.
Напомним, 23 января на 88-м километре трассы «Волгоград — Котельниково — Сальск» внедорожник Hyundai IX 35 врезался в школьный автобус. Внутри было 19 детей, водитель и сопровождающий. Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела.