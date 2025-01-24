На трассе М-4 «Дон» под Ростовом столкнулись не менее 11 машин

Не менее 11 машин столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области вечером 23 января. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы. По словам людей, из-за ДТП некоторое время сохранялся затор.
К этому моменту ситуацию уже прокомментировали в региональном управлении Госавтоинспекции. Оказалось, что всего столкнулись десять машин, и это произошло в районе 1038 км М-4 «Дон», на полосе в сторону Новочеркасска.
При этом уточняется, что случилось не одно ДТП с десятью машинами, а несколько отдельных аварий. Две из них оформили водители по европротоколу, еще в трех происшествиях машины получили механические повреждения. Пострадавших не было.