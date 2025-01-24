В Крыму и на Кубани ежедневно обследуют почти 1 тыс. км берега на наличие мазута

За время работ очищено 303 км берега, в некоторых местах уборка проводилась несколько раз. Собрано 173 тыс. тонн загрязненного грунта. В Черном море обследовано 3 469 кв. км акватории. Для этого задействованы морские суда, авиация и беспилотники. Водолазы продолжают работы по контролю за затонувшими частями танкеров, морским дном и подводной инфраструктурой пляжей.