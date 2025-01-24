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В Крыму и на Кубани ежедневно обследуют почти 1 тыс. км берега на наличие мазута

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Специалисты обследуют ежедневно почти 1 тыс. км береговой линии Кубани и Крыма на предмет выбросов мазута с потерпевших крушение танкеров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Источник: AP 2024

«В Краснодарском крае, Республике Крым и городе Севастополе организована работа 449 межведомственных мониторинговых групп. Ежедневно обследуется береговая линия протяженностью более 955 км», — сказали в ведомстве.

За время работ очищено 303 км берега, в некоторых местах уборка проводилась несколько раз. Собрано 173 тыс. тонн загрязненного грунта. В Черном море обследовано 3 469 кв. км акватории. Для этого задействованы морские суда, авиация и беспилотники. Водолазы продолжают работы по контролю за затонувшими частями танкеров, морским дном и подводной инфраструктурой пляжей.

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