В Крыму и на Кубани ежедневно обследуют почти 1 тыс. км берега на наличие мазута

«В Краснодарском крае, Республике Крым и городе Севастополе организована работа 449 межведомственных мониторинговых групп. Ежедневно обследуется береговая линия протяженностью более 955 км», — сказали в ведомстве.
За время работ очищено 303 км берега, в некоторых местах уборка проводилась несколько раз. Собрано 173 тыс. тонн загрязненного грунта. В Черном море обследовано 3 469 кв. км акватории. Для этого задействованы морские суда, авиация и беспилотники. Водолазы продолжают работы по контролю за затонувшими частями танкеров, морским дном и подводной инфраструктурой пляжей.