В Самаре увеличили интервалы движения шести автобусов из-за аварии

Утром в пятницу, 24 января 2025 года, в Самаре произошло ДТП, которое повлияло на работу общественного транспорта. Горожан предупредили о возможном увеличении времени ожидания ряда автобусов. Об этом сообщили в телеграм-канале компании «Самара Авто Газ».
«Возможно увеличение интервалов на маршрутах №№ 23, 37, 38, 47, 56, 70. ДТП стороннего транспорта на ул. Стара-Загора около пересечения с ул. Ново-Вокзальной», — рассказали представители перевозчика.
На данный момент подробности о случившейся аварии остаются неизвестными. Напомним, ранее, 22 января, в Самарской области случилось еще одно серьезное ДТП. Автомобиль LADA Granta врезался в грузовик, перевозивший дизельное топливо. В результате столкновения два человека пострадали.