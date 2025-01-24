В Самаре увеличили интервалы движения шести автобусов из-за аварии

Утром в пятницу, 24 января 2025 года, в Самаре произошло ДТП, которое повлияло на работу общественного транспорта. Горожан предупредили о возможном увеличении времени ожидания ряда автобусов. Об этом сообщили в телеграм-канале компании «Самара Авто Газ».