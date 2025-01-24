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В Самаре увеличили интервалы движения шести автобусов из-за аварии

Самарцев предупредили о задержках автобусов из-за ДТП стороннего транспорта 24 января.

Источник: Комсомольская правда

Утром в пятницу, 24 января 2025 года, в Самаре произошло ДТП, которое повлияло на работу общественного транспорта. Горожан предупредили о возможном увеличении времени ожидания ряда автобусов. Об этом сообщили в телеграм-канале компании «Самара Авто Газ».

«Возможно увеличение интервалов на маршрутах №№ 23, 37, 38, 47, 56, 70. ДТП стороннего транспорта на ул. Стара-Загора около пересечения с ул. Ново-Вокзальной», — рассказали представители перевозчика.

На данный момент подробности о случившейся аварии остаются неизвестными. Напомним, ранее, 22 января, в Самарской области случилось еще одно серьезное ДТП. Автомобиль LADA Granta врезался в грузовик, перевозивший дизельное топливо. В результате столкновения два человека пострадали.