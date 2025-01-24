Бывшему свердловскому министру ЖКХ Смирнову грозит до 15 лет за получение взятки

После вуза до 2003 года работал в УрО РАН в Екатеринбурге. В 2004 году возглавил с отдел энерго- и ресурсосбережения научно-технической политики Министерства промышленности, энергетики и науки региона. В 2008 году Смирнов стал заместителем министра, а спустя полгода уже был назначен исполняющим обязанности министра. С 2011 года приставка «и.о.» исчезла.