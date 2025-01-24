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Бывшему свердловскому министру ЖКХ Смирнову грозит до 15 лет за получение взятки

Николаю Смирнову грозит реальный срок за получение взятки.

Источник: Комсомольская правда

Бывшему свердловскому министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову грозит до 15 лет за получение взятки. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в Ленинском районном суде, экс-чиновнику предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК «Получение взятки в особо крупном размере».

Бывшему министру изберут меру пресечения 24 января. В СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать задержание Смирнова.

СПРАВКА «КП».

Николай Смирнов родился в 1967 году, учился в УГТУ-УПИ на специальности "Технология электрохимических производств, инженер химик-технолог.

При общении с журналистами Николай Смирнов упоминал, что его прадед работал с Дмитрием Менделеевым и сам он — химик в четвертом поколении.

После вуза до 2003 года работал в УрО РАН в Екатеринбурге. В 2004 году возглавил с отдел энерго- и ресурсосбережения научно-технической политики Министерства промышленности, энергетики и науки региона. В 2008 году Смирнов стал заместителем министра, а спустя полгода уже был назначен исполняющим обязанности министра. С 2011 года приставка «и.о.» исчезла.