В Крыму и на Кубани не выявили отклонений гигиенических нормативов

«В настоящее время в Краснодарском крае и Республике Крым специалисты Роспотребнадзора продолжают контроль показателей качества окружающей среды. Исследуется качество атмосферного воздуха в зонах жилой застройки и работы ликвидаторов, в зоне предприятий по обезвреживанию загрязненного грунта, воды из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети. Несоответствия гигиеническим нормативам, связанные с загрязнением объектов окружающей среды в рамках чрезвычайной ситуации, не выявлены», — говорится в сообщении.