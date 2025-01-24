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В Крыму и на Кубани не выявили отклонений гигиенических нормативов

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Сотрудники Роспотребнадзора не выявили несоответствий гигиеническим нормативам окружающей среды в Крыму и Краснодарском крае после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов в Черном море. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

Источник: Александр Черных, Коммерсантъ

«В настоящее время в Краснодарском крае и Республике Крым специалисты Роспотребнадзора продолжают контроль показателей качества окружающей среды. Исследуется качество атмосферного воздуха в зонах жилой застройки и работы ликвидаторов, в зоне предприятий по обезвреживанию загрязненного грунта, воды из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети. Несоответствия гигиеническим нормативам, связанные с загрязнением объектов окружающей среды в рамках чрезвычайной ситуации, не выявлены», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Роспотребнадзор продолжает усиленный контроль на наличие нефтепродуктов для оценки безопасности рыбной продукции, добытой в Черном море, задействованы лаборатории в Анапе и Ялте.

В ведомстве отметили, что на текущий момент ведется также непрерывный мониторинг состояния почвы и прибрежного песка, в том числе после проведения работ по очистке от нефтепродуктов.

экология