В Крыму и на Кубани не выявили отклонений гигиенических нормативов

«В настоящее время в Краснодарском крае и Республике Крым специалисты Роспотребнадзора продолжают контроль показателей качества окружающей среды. Исследуется качество атмосферного воздуха в зонах жилой застройки и работы ликвидаторов, в зоне предприятий по обезвреживанию загрязненного грунта, воды из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети. Несоответствия гигиеническим нормативам, связанные с загрязнением объектов окружающей среды в рамках чрезвычайной ситуации, не выявлены», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что Роспотребнадзор продолжает усиленный контроль на наличие нефтепродуктов для оценки безопасности рыбной продукции, добытой в Черном море, задействованы лаборатории в Анапе и Ялте.
В ведомстве отметили, что на текущий момент ведется также непрерывный мониторинг состояния почвы и прибрежного песка, в том числе после проведения работ по очистке от нефтепродуктов.