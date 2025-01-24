В Минске задержали троих наркозакладчиков-иностранцев

Первым в интернет-наркошоп устроился 22-летний фигурант, который вскоре привлек к преступной деятельности двоих знакомых 20 и 23 лет. По заданию куратора, подельники забирали крупные партии наркотических веществ, делили их и распространяли на территории Минска, Минской области и Гродно.
В результате операции были изъяты свыше 300 г особо опасных психотропных веществ 4-СМС и «Альфа-PVP», которые хранились в съемных квартирах и тайниках.
«Карьера» закладчиков продлилась меньше месяца. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Им грозит наказание до 15 лет лишения свободы.