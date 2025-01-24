В Минске задержали троих наркозакладчиков-иностранцев

Первым в интернет-наркошоп устроился 22-летний фигурант, который вскоре привлек к преступной деятельности двоих знакомых 20 и 23 лет. По заданию куратора, подельники забирали крупные партии наркотических веществ, делили их и распространяли на территории Минска, Минской области и Гродно.