Морозы до −42°С ожидаются в Иркутской области на выходных

В субботу, 25 января, ожидается переменная облачность с небольшими снегопадами местами. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5−10 м/с, с периодическими порывами до 14 м/с, а в северо-восточных районах возможны порывы достигнут 15−20 м/с, что приведет к метелям. Ночью температура воздуха прогнозируется в пределах −22…-27°С; при прояснении может понизиться до −32…-37°С. Днем температура будет колебаться от −15 до −20°С, с отдельными участками, где ожидается −25…-30°С.