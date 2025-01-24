Морозы до −42°С ожидаются в Иркутской области на выходных

Метеорологи прогнозируют ощутимое похолодание в Иркутской области в предстоящие выходные дни. Столбики термометров днем покажут от −13 до −42°С. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в Иркутском гидрометцентре.
В субботу, 25 января, ожидается переменная облачность с небольшими снегопадами местами. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5−10 м/с, с периодическими порывами до 14 м/с, а в северо-восточных районах возможны порывы достигнут 15−20 м/с, что приведет к метелям. Ночью температура воздуха прогнозируется в пределах −22…-27°С; при прояснении может понизиться до −32…-37°С. Днем температура будет колебаться от −15 до −20°С, с отдельными участками, где ожидается −25…-30°С.
В воскресенье, 26 января, также прогнозируется переменная облачность и местами небольшой снег. Ветер сменит направление на южное, с той же скоростью 5−10 м/с. Ночью температура ожидается в диапазоне −27…-32°С; при прояснении она может опуститься до −37…-42°С. Днем температура будет колебаться от −18 до −23°С, местами она может упасть до −28…-33°С. В западных и северо-западных районах ночью ожидается температура −18…-23°С, а днем −13…-18°С.