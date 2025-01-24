Мошенники под видом инвестирования обманули супругов из Гродно на Br66 тыс

По данным следствия, в декабре 2024 года 40-летний житель Гродно в интернете увидел рекламу о заработке посредством инвестирования в «Белоруснефть». Чтобы узнать подробности, он в специальной форме указал свои данные и отправил рекламодателю. Вскоре с ним связался менеджер, который рассказал, в чем заключается смысл подобного заработка, заверил в его легальности. Куратор обещал всяческую помощь в трейдинге и, конечно, быстрый доход. Мужчина поверил в красивую историю и стал вкладывать свои сбережения. При этом ранее трейдингом не занимался и специальных знаний в этой области не имел. А злоумышленники требовали все новых вложений.