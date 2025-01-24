Мошенники под видом инвестирования обманули супругов из Гродно на Br66 тыс

По данным следствия, в декабре 2024 года 40-летний житель Гродно в интернете увидел рекламу о заработке посредством инвестирования в «Белоруснефть». Чтобы узнать подробности, он в специальной форме указал свои данные и отправил рекламодателю. Вскоре с ним связался менеджер, который рассказал, в чем заключается смысл подобного заработка, заверил в его легальности. Куратор обещал всяческую помощь в трейдинге и, конечно, быстрый доход. Мужчина поверил в красивую историю и стал вкладывать свои сбережения. При этом ранее трейдингом не занимался и специальных знаний в этой области не имел. А злоумышленники требовали все новых вложений.
Желая заработать по-крупному, потерпевший вложил все свои сбережения, продал автомобиль, затем оформил два кредита. Однако и этого мошенникам оказалось недостаточно. Тогда мужчина убедил свою супругу, чтобы и она оформила на свое имя кредиты, увеличивая тем самым вероятность еще большего заработка при инвестировании. Полученные средства они внесли на подконтрольные злоумышленникам счета.
Неизвестно, сколько еще мог длиться обман, если бы 36-летняя потерпевшая в ходе разговора со своей подругой не рассказала об инвестировании. Знакомая сразу поняла, что так работают мошенники, и сказала об этом женщине. В итоге попавшие на крючок мошенников супруги лишились более Br66.
Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего это преступление.