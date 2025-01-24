Суд приговорил устроившего стрельбу в кафе Ангарска мужчину к 19 годам колонии

Следствие установило, что фигурант зашел в кафе с пистолетом и во время словесной перепалки с одним из знакомых ему посетителей несколько раз выстрелил в него. Когда стрелок попытался сбежать с места преступления, его догнал приятель потерпевшего и на улице ранил ножом. Тогда тот снова достал пистолет, сделал выстрел в догнавшего его и скрылся на автомобиле.