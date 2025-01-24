Суд приговорил устроившего стрельбу в кафе Ангарска мужчину к 19 годам колонии

35-летний мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «а» и п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом»), п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»).
Следствие установило, что фигурант зашел в кафе с пистолетом и во время словесной перепалки с одним из знакомых ему посетителей несколько раз выстрелил в него. Когда стрелок попытался сбежать с места преступления, его догнал приятель потерпевшего и на улице ранил ножом. Тогда тот снова достал пистолет, сделал выстрел в догнавшего его и скрылся на автомобиле.
«От полученного около кафе огнестрельного ранения 34-летний потерпевший скончался в больнице спустя несколько часов. Смерть 42-летнего мужчины, получившего семь огнестрельных ранений в кафе, не наступила, поскольку ему была своевременно оказана медицинская помощь», — говорится на сайте прокуратуры.
Подсудимый в тот же день сам добрался до больницы, впоследствии он был заключен судом под стражу. Свою вину в преступлениях он признал частично.
«С учетом мнения гособвинителя суд приговорил виновного к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год восемь месяцев со штрафом 50 тыс. рублей. Также суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании с осужденного более 11,5 млн рублей», — отметило ведомство.
В июне 2023 года сообщалось, что Ангарский городской суд арестовал спортивного функционера Василия Мурачева, подозреваемого в стрельбе в ангарском кафе, в результате которой один человек погиб и еще один получил ранения. Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по Иркутской области, в 2022 году мужчина уже был осужден за вымогательство и грабеж.
До этого, 20 июня, источник «Известий» сообщил, что в перестрелке в ангарском кафе Coffee Like получил ранения президент Федерации бокса Ангарска Александр Ракислов. Он находился в заведении вместе с приятелем Оганезем Туманяном. Вскоре в кафе пришел Мурачев, и произошел конфликт со стрельбой.