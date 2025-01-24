Вспышка туберкулеза в школах Ташкента: Минздрав прокомментировал ситуацию

В рамках эпидемиологического контроля 27 декабря прошли обследование шесть человек, контактировавших с заболевшей, включая двух детей младше 6 лет. К счастью, активная форма туберкулеза у них не выявлена. Кроме того, под наблюдение специалистов были взяты ученики и учителя школы № 59, а также частного образовательного центра, который посещала пациентка. Они прошли рентгенографию и тесты в 3-м фтизиатрическом диспансере.