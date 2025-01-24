Вспышка туберкулеза в школах Ташкента: Минздрав прокомментировал ситуацию

Как выяснилось, 26 декабря 2024 года ученица 11 класса школы № 59 Шайхантахурского района обратилась в 3-й фтизиатрический диспансер города Ташкента.
По словам сестры девушки, она длительное время болела, но проходила лечение исключительно в частных клиниках. После последнего визита к ЛОР-врачу ей рекомендовали обследование на туберкулез, и по результатам рентгенографии был поставлен диагноз: «Туберкулез верхней доли правого легкого». Пациентку немедленно госпитализировали в детскую больницу туберкулеза в Ташкенте.
Результаты обследования контактных лиц
В рамках эпидемиологического контроля 27 декабря прошли обследование шесть человек, контактировавших с заболевшей, включая двух детей младше 6 лет. К счастью, активная форма туберкулеза у них не выявлена. Кроме того, под наблюдение специалистов были взяты ученики и учителя школы № 59, а также частного образовательного центра, который посещала пациентка. Они прошли рентгенографию и тесты в 3-м фтизиатрическом диспансере.
В ходе обследования у одной из учениц, подруги заболевшей, 2008 года рождения, был выявлен «Очаговый туберкулез верхней доли правого легкого», после чего она также была госпитализирована. Еще у трех учащихся и одного учителя выявлена предрасположенность к заболеванию, им назначено профилактическое лечение.
Какие меры были приняты?
В связи с выявленными нарушениями директору школы № 59 был выписан административный протокол. Ранее в связи с капитальным ремонтом школы учащиеся младших классов были временно переведены в школу № 115, а старшеклассники — в школу № 82.
21 января в школе № 82 проведена повторная дезинфекция, а 23 января аналогичные мероприятия были выполнены в школе № 115.
Ситуация под контролем
В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что ситуация находится под полным контролем и все необходимые меры для предотвращения распространения заболевания приняты. Специалисты напомнили о важности своевременного обследования при первых признаках недомогания и призвали родителей не поддаваться панике.