В Осиповичах восьмимесячный ребенок госпитализирован с ожогами 40% тела

Ожоги малыш получил дома 23 января, когда опрокинул на себя стоявший на столе электрический чайник с горячей водой.
Спасатели предупреждают: чтобы избежать подобных трагедий, нужно строго соблюдать меры предосторожности. Так, нагревательные приборы должны находиться вне досягаемости детей, а сами дети — под постоянным наблюдением родителей. При получении ожогов важно незамедлительно обратиться за медицинской помощью, даже если травма кажется незначительной.
Еще один случай получения ожогов произошел 22 января в агрогородке Рясно Дрибинского района. Мужчина 1977 года рождения получил травму, разжигая печь-буржуйку с использованием бензина. В результате вспышки пламени он получил ожоги 5% тела. За медицинской помощью пострадавший обратился лишь на следующий день. Его состояние оценивается как удовлетворительное.