В Осиповичах восьмимесячный ребенок госпитализирован с ожогами 40% тела

Еще один случай получения ожогов произошел 22 января в агрогородке Рясно Дрибинского района. Мужчина 1977 года рождения получил травму, разжигая печь-буржуйку с использованием бензина. В результате вспышки пламени он получил ожоги 5% тела. За медицинской помощью пострадавший обратился лишь на следующий день. Его состояние оценивается как удовлетворительное.