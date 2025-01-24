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В Осиповичах восьмимесячный ребенок госпитализирован с ожогами 40% тела

24 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичах восьмимесячный ребенок госпитализирован с ожогами 40% тела, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Источник: РИА "Новости"

Ожоги малыш получил дома 23 января, когда опрокинул на себя стоявший на столе электрический чайник с горячей водой.

Спасатели предупреждают: чтобы избежать подобных трагедий, нужно строго соблюдать меры предосторожности. Так, нагревательные приборы должны находиться вне досягаемости детей, а сами дети — под постоянным наблюдением родителей. При получении ожогов важно незамедлительно обратиться за медицинской помощью, даже если травма кажется незначительной.

Еще один случай получения ожогов произошел 22 января в агрогородке Рясно Дрибинского района. Мужчина 1977 года рождения получил травму, разжигая печь-буржуйку с использованием бензина. В результате вспышки пламени он получил ожоги 5% тела. За медицинской помощью пострадавший обратился лишь на следующий день. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

несчастный случай