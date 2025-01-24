Десятки жителей Кумертау лишились тепла в квартирах из-за коммунальной аварии

В башкирском городе Кумертау из-за коммунальной аварии десятки жителей остались без отопления. Об этом рассказала прокуратура республики.
Из-за прорыва трубы в семи многоквартирных домах была приостановлена подача тепла. На место ЧП для координации компетентных ведомств выехал прокурор города Артур Юсупов. Специалисты аварийных служб провели ремонт, сейчас систему заполняют водой.
Надзорное ведомство намерено проверить исполнение законодательства, которое регламентирует порядок эксплуатации сетей теплоснабжения, проведение их ремонта, соблюдение прав граждан на своевременное получение услуг надлежащего качества.
Сотрудники прокуратуры организовали поквартирный обход для замеров температуры, идет обследование условий их проживания во время ремонта.
— При наличии оснований принимаются заявления от жильцов домов. Возобновление подачи в квартиры отопления находится на контроле надзорного ведомства, — сообщает надзорное ведомство.
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