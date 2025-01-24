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Водитель сбил пешеходов с годовалым ребенком в коляске на переходе в Воронеже

Родители и девочка находятся в больнице.

Источник: Комсомольская правда

Авария произошла 23 января около 20.15 в Воронеже около дома № 70 по улице Шишкова. Водитель сбил двоих взрослых с детской коляской, переходивших дорогу. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным полиции, 25-летний воронежец на автомобиле «Лада Калина» ехал по улице Шишкова со стороны улицы 45 Стрелковой Дивизии в направлении улицы Хользунова. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил пешеходов с ребенком в коляске. Они переходили проезжую часть слева направо по ходу движения машины.

В результате аварии травмы получили 36-летний мужчина, 31-летняя женщина и годовалая девочка. Они были доставлены в больницу.

Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.