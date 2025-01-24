Водитель сбил пешеходов с годовалым ребенком в коляске на переходе в Воронеже

По предварительным данным полиции, 25-летний воронежец на автомобиле «Лада Калина» ехал по улице Шишкова со стороны улицы 45 Стрелковой Дивизии в направлении улицы Хользунова. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил пешеходов с ребенком в коляске. Они переходили проезжую часть слева направо по ходу движения машины.