Водитель сбил пешеходов с годовалым ребенком в коляске на переходе в Воронеже

Авария произошла 23 января около 20.15 в Воронеже около дома № 70 по улице Шишкова. Водитель сбил двоих взрослых с детской коляской, переходивших дорогу. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.
По предварительным данным полиции, 25-летний воронежец на автомобиле «Лада Калина» ехал по улице Шишкова со стороны улицы 45 Стрелковой Дивизии в направлении улицы Хользунова. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил пешеходов с ребенком в коляске. Они переходили проезжую часть слева направо по ходу движения машины.
В результате аварии травмы получили 36-летний мужчина, 31-летняя женщина и годовалая девочка. Они были доставлены в больницу.
Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.